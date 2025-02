Lettera43.it - Cambio di vertice in Nokia, Justin Hotard sarà il nuovo Ceo

Leggi su Lettera43.it

annuncia unalcon la nomina dia Ceo, che entrerà in carica il 1° aprile 2025. Pekka Lundmark, attuale presidente e Ceo, ha informato il consiglio di amministrazione delle sue dimissioni., attualmente vicepresidente esecutivo e direttore generale del Data center e AI Group di Intel, vanta oltre 25 anni di esperienza in aziende tecnologiche globali, tra cui Hewlett Packard Enterprise e Ncr Corporation. Sari Baldauf, presidente del consiglio di, ha dichiarato: «ha una solida esperienza nell’accelerazione della crescita nelle aziende tecnologiche insieme a una vasta competenza nei mercati dell’intelligenza artificiale e dei data center, che sono aree critiche per la crescita futura di».Le azioni disono salite dell’1,6 per cento a 4,7 euro dopo l’annuncioLundmark, che ha guidatodal 2020, rimarrà consulente difino alla fine dell’anno.