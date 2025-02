Oasport.it - Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 10 al 16 febbraio. Programma, tv, streaming

Si preannuncia una settimana di fuoco da lunedì 10 a domenica 16per le discipline olimpiche, con tantiprotagonisti e alcunedi rilievo previste sul suolo italiano. Fari puntati ovviamente sulla seconda metà dei Campionati Mondiali di sci alpino a Saalbach, in cui andranno in scena le combinate a coppie, i giganti e gli slalom.Nei prossimi giorni prenderà il via inoltre un’altra rassegna iridata molto attesa per i colori azzurri, quella di biathlon sulle nevi svizzere di Lenzerheide. Questa settimana verranno assegnati cinque titoli: staffetta mista olimpica, sprint e inseguimenti. Italia che proverà a ben figurare anche nei vari circuiti di Coppa del Mondo, con lo short track di scena al Forum di Assago per il test event olimpico e lo snowboard cross a Cortina d’Ampezzo.