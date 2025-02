Oasport.it - Calendario Mondiali biathlon 2025: programma, orari, tv, streaming. Gare a Lenzerheide

di(Svizzera) si avvicinano. Dal 12 al 23 febbraio fari puntati sulle nevi elvetiche per la rassegna iridata della specialità con sci stretti e carabina. Un appuntamento atteso in cui l’Italia spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella competizione iridata, dopo quanto accaduto nel massimo circuito internazionale.I convocati per quest’edizione dei campionatisono: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Dorothea Wierer in campo femminile; Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni tra gli uomini.Stride l’assenza di Lisa Vittozzi, costretta a saltare praticamente tutta la stagione per problemi alla schiena emersi dopo un incidente avuto in allenamento. La campionessa sappadina ha riflettuto sul da farsi e, di comune accordo con lo staff tecnico italiano, ha deciso di posticipare il proprio ritorno allealla prossima annata agonistica.