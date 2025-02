Oasport.it - Calendario Champions League: orari partite 11-12 febbraio, quali vedere su Sky, Prime e TV8

Tempo di playoff della seconda fase delladi calcio in vista per i club che puntano a essere parte dell’Europa che conta nel “Pallone”. La fase a girone unico è alle spalle e ora saranno gli spareggi a determinare chi potrà giocarsi gli incontri a eliminazione diretta, raggiungendo le squadre che hanno avuto accesso diretto agli ottavi di finale.Lo scorso 31 gennaio, a Nyon, sono stati determinati gli incroci. Ilprele gare d’andata domani e il 12, mentre i match di ritorno sono previsti la prossima settimana (18-19). Tre le compagini italiane coinvolte in queste sfide così importanti.La Juventus ha pescato il PSV e si replicherà un confronto che c’era già stato nella prima fase della massima rassegna continentale. I bianconeri cercheranno di replicare i risultati positivi ottenuti, per dare seguito all’avventura.