Lidentita.it - Calderoli è ottimista: “Autonomia, legge per definire i Lep”

Leggi su Lidentita.it

Ora che la Consulta ha spiegato perché il referendum contro l’differenziata non aveva alcun senso giuridico, vale a dire perché il contenuto della norma dopo i colpi di cesoia dei giudizi è “oscuro” e non si poteva indire una consultazione popolare solo sulla Costituzione, i sostenitori della “riforma epocale”, come la definisce Luca Zaia, .: “peri Lep” L'Identità.