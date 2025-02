Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, addio Krstovic. L’attaccante è pronto a salutare la Puglia in estate. Ecco l’indiscrezione

Leggi su Calcionews24.com

, spunta una novità molto importante per quanto riguarda il futuro ditutti inA Sky Sport, il ds delTrinchera ha voluto fare chiarezza in otticasu quello che sarà il futuro di. LE PAROLE – «? Adesso si sta completando nel suo percorso, per .