Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quell’obiettivo rimane in uscita: ritorno di fiamma a giugno? L’indiscrezione

di RedazionentusNews24in. Ultime di mercato in vista del prossimo: cosa filtra su TomoriIlsi intreccia ancora con quello del Milan. Oltre all’obiettivo Tomori in casa rossonera, infatti, Antonio Silva sarebbe sempre nel mirino del Milan per la prossima estate. Di seguito gli aggiornamenti di.com sul difensore inglese.TOMORI – «Pavlovic si candida a diventare uno dei punti fermi del Milan anche per il futuro, la fiducia della dirigenza e dell’allenatore è totale. Il club rossonero ha in mente di affiancargli un altro giovane dalle prospettive importanti: Antonio Silva del Benfica. Meno solida è invece la posizione di Tomori: il centrale inglese ha rifiutato il Tottenham a gennaio ma resta sul mercato.