Calcio Uisp a 11: Moreni fa felice Abbate per il decimo anniversario del club

La Spezia, 10 febbraio 2025 – Sconfitto il Bagnone, mentre La Serra viene bloccata sul pari dall'Amatori Castelnuovo. Nella terza di ritorno del campionato calcistico a 11 dellaprovinciale, il Girone 1 non ha molte sorprese, mentre l'Atletico Tresana vince la sfida di bassa classifica contro il Montemarcello. Intanto un bel regalo per Marco, allenatore e dirigente del Pegazzano che ha festeggiato i 10 anni dalla rifondazione della società grazie ai suoi ragazzi: superando l'ex capolista del Girone 2 il Virgoletta grazie al gol di, lo scavalcano e balzano in testa insieme al Delta del Caprio. GIRONE 1 Risultati: Amatori Per Lucio-Asd Il Ritrovo Filetto 3-0 (Freschi A. (2), Galloni F.), Cpo Agr. La Sarticola-Gs Pozzuolo 1-4 (Marinari M.; Tamburini M., Bouallagui A., Orsoni M.