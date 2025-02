Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: si complica la classifica dei ragazzi di D’Amore. L’Imolese finisce alla mezz’ora. Crollo verticale a Ravenna: 0-4

4 IMOLESE 0 : Fresia; Venturini, Esposito, Onofri, Milan, Rossetti, Biagi (34’st Mandorlini), Rrapaj (22’st D’Orsi), Ilari (11’st Calandrini), Manuzzi (22’st Guida), Lo Bosco (22’st Di Renzo). A disp. Galassi, Crosariol, Agnelli, Zagre. All. Marchionni. IMOLESE: Adorni; Agbugui (5’st Mattiolo), Ale (23’st Elefante), Dall’Osso, Barnabà (17’st Bnti), Vlahovic, Brandi, Diawara, Manes (28’st Manzoni), Garavini, Raffini (19’st Melloni). A disp. Salgado, Gasperoni, Lolli, Pierfederici. All.. Arbitro: Guitaldi di Rimini. Reti: 29’pt aut. Ale (R), 1’st Biagi (R), 10’st Ilari (R), 21’st Rrapaj (R). Note: ammoniti Raffini (I), Esposito (R), Ale (I), Milan (R).perde ancora, questa volta anche malamente, in casa del capolista. Dopo una buona primadi gioco, la squadra disi sfalda e lascia tutta la scena ai giallorossi, che continuano la loro marcia verso laC (pari del Forlì) e condannano ad un’altra brutta domenica i rossoblù, ancora a secco di vittorie in questo 2025 eterza partita consecutiva senza gol.