Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 21^ giornata

Rullo compressore Castelfrettese nel girone A: ora è a +13 dalle inseguitrici. Vincono anche Marina e Barbara Monserra. Nel girone B il Matelica torna primo da solo perchè la Jesina perde a Osimo. Successi per Pietralacroce, Moie Vallesina e Settempeda VALLESINA, 10 febbraio– Non sono di certo mancati i gol in questa 21^didi. Andiamo a scoprire quello che è successo nelle sfide che si sono giocate nell’ultimo fine settimana.Girone A – La Castelfrettese vola a +13, vincono anche Marina e Barbara MonSerra Nel girone A, la Castelfrettese (foto di copertina) continua il suo dominio e ridimensiona la più immediata inseguitrici. I “Frogs”, infatti, hanno battuto 3-1 il Montecchio Gallo con la doppietta di Bontempi e il gol di Steduto: ora i biancorossi hanno ben 13 punti di vantaggio sui pesaresi e con 11 punti nelle prossime 8 gare si aggiudicheranno la vittoria del girone.