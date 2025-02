Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Poker dell’Accademia, che balza al terzo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Accademia Spal travolge il Tavagnacco ealin classifica nel campionato di serie C. A Udine finisce in trionfo per le biancazzurre (0-4 il punteggio), che scalzano il Trento dalgradino del podio trascinate dal miglior attacco del girone. La squadra di Leo Rossi, che nel girone di andata aveva perso in casa contro le friulane, sblocca il risultato alla fine del primo tempo con Hassanaine. Nella ripresa l’Accademia Spal dilaga con Sabia, Salimata e nuovamente con Hassanaine che firma la doppietta personale chiudendo i conti. Grande soddisfazione per le biancazzurre che domenica prossima a Vigarano Mainarda ospiteranno il Villorba mettendo nel mirino la seconda posizione occupata dal Sudtirol che ha tre punti in più e una partita in meno.