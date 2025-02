Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: derby del Lungomonte in parità

Pisa 10 febbraio 2025 – In Promozione ilpisano della ventiduesima giornata tra il San Giuliano e l’Urbino Taccola è terminato in. Undelmolto tirato e combattuto che allo Stadio Comunale ‘Bui’ è terminato in. Al vantaggio ulivetese di Chicchiarelli, bomber in grande forma che sta trascinando i biancorossi in queste settimane, ha riposto Bozzi pareggiando per la formazione di mister Roventini. Un punto che vede il San Giuliano al terzo posto, a meno due dalle battistrada Real Cerretese e Pietrasanta: i primi battuti a Larciano per 1 – 0 mentre i secondi vittoriosi sul campo del Viaccia al termine di un rocambolesco 3 – 4 finale. L’Urbino Taccola di mister Polzella è ottavo con trentatre punti, a meno due dai play-off (Forte dei Marmi, Cubino e Larcianese).