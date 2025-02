.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 15^ giornata del girone D

Il Corinaldo vince contro il fanalino di coda Real Dem e resta a -1 dalla vetta. Sconfitte Cus Ancona e Jesi VALLESINA, 10 febbraio– Più agra che dolce è stata questa 15^delD diB dia 5 per le squadreProvincia di Ancona. Il Corinaldo, infatti, è l’unica squadra a vincere, mentre hanno perso Cus Ancona e Jesi. I corinaldesi hanno avuto vita facile contro il fanalino di coda Real Dem, affermandosi per 2-9: mattatori diPianelli e Campolucci, autori di una tripletta a testa; completano il tabellino deiBronzini (doppietta) e Mancini. I biancorossi restano a -1 dalla capolista Mernap Faenza, che ha espugnato il campo del Cus Ancona per 2-4: ai dorici non sono bastate le reti di Quercetti e Latini. La squadra di Battistini resta in zona play-out al terzultimo posto con 16 punti, a -2 dalla salvezza diretta.