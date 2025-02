Anteprima24.it - Calcio a 5, Salernitana Femminile: sesto successo di fila per le ragazze di mister Orrico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDodicesima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in trasferta contro il Levante Caprarica: termina 1-3, al Tensostatico di Caprarica di Lecce, la sfida tra due squadre appaiate, ald’inizio, al secondo posto del gruppo D di Serie B.Una vittoria convincente maturata nel primo tempo, con un tris delle ospiti, porta in classifica in solitaria al secondo posto, a quota 25 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.La sfida del tredicesimo turno, il quarto del girone di ritorno, vedeaffidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Ambrosino, Rapuano, Razza e Lisanti come elementi di movimento.Levante Caprarica-1970: la garaLe padrone di casa in avvio ci provano in un paio di circostanze senza inquadrare la porta come capita alle granata con Ambrosino e Rapuano.