Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes: Magic Pizza-Coccinella e Grill Park-Mille Miglia. Winter Cup, completo il lotto di semifinaliste

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato lascia spazio per 3 settimane allaCup Banca Mediolanum, che coinvolge tutte e 44 le squadre divise in 6 categorie. Si sono disputati i quarti di finale. In Serie A le semifinali saranno-Bar laFerrara-Pizzeria 1000. Ilnon viene scalfito neppure dal Bello Immobiliare, 6-3 con tripletta di Calzavarini e timbri di Kupsi, Alushi e Placido. Il quarto di finale più atteso era quello tra Bar lae Ristorantino Sidun, spettacolo garantito: 6-6 al termine dei tempi regolamentari e 11-10 dopo i rigori per il Bar la. Sgargetta marca una tripletta e 1 assist, poi si fa male ed è costretto ad uscire, ma calcia comunque uno dei rigori, protagonista assoluto il portiere Gorgati che para due rigori e realizza quello della vittoria ad oltranza.