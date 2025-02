Bergamonews.it - Calcinate, il sindaco Orlando: “Comune commissariato? Entro il 28 febbraio discuteremo il Bilancio”

. Angelodirisponde alla querelle tutta politica riguardo la possibilità di un commissariamento del suo, causa la mancata convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del. E dice la sua rispetto anche al clima che si è venuto a creare, non solo in maggioranza, ma anche e soprattutto all’interno del paese, riportando l’asse sui temi della responsabilità e del buon senso, le armi, come racconta, di cui ha sempre fatto uso da quando è stato eletto.“Senso di responsabilità, buonsenso, sono termini tanto di moda in questo periodo che finiamo spesso per abusarne, usandoli sempre per rafforzare il senso di un nostro discorso, con la pretesa che il nostro modo di vedere le cose sia quello corretto e lecito e chi, semplicemente, la vede in modo diverso risulti così in chiaro ed evidente errore.