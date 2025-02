Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro-Interlenghi in clima elezioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una città che ha dimentica le famiglie in difficoltà, che trova soluzioni tampone senza un progetto. È l’analisi di Renzo, capogruppo di Fermo Capoluogo, che parla di fallimento della politica: "La politica, invece, ha il compito di migliorare la vita della gente e se non ci riesce si consacra il fallimento. La politica ha fallito se chiudono le attività commerciali, le attività artigiane, le piccole aziende, se un operaio va in Naspi, se il lavoro nero aumenta e lo sfruttamento è sempre più presente. Leggere che, dopo quasi dieci anni di governo della città, questa amministrazione avrebbe deciso di mettere mano alla realizzazione di nuovi alloggi e/o soluzioni abitative per chi è senza casa, è pura ipocrisia. Dove siete stati fino ad ora? Forse eravate troppo presi a magnificare la ristrutturazione di palazzi che, inesorabilmente, rimarranno vuoti o, se va bene, saranno una fonte di spesa per la città (si pensi soltanto alle utenze e alle spese di manutenzione)?".