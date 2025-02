Sololaroma.it - Cade la Roma Primavera, 0-1 con la Fiorentina: Falsini perde la vetta

Leggi su Sololaroma.it

Un lunedì tranquillo per la prima squadra, dedicato a recuperare le energie dopo le fatiche di Venezia. Un rullino di marcia da Champions con Ranieri in campionato, ma l’obiettivo dei giallorossi è l’Europa League, a cominciare dalla sfida col Porto di giovedì. Chi invece non sorride è la, che questa sera era chiamata ad una prova di maturità importante e fondamentale per la classifica. Al Tre Fontane lasi impone con il risultato di 0-1, un ko che era da evitare a tutti i costi.Dopo prime battute di gioco alla pari, sono i baby giallorossi a legittimare possesso palla, predominio territoriale ed occasioni nella prima frazione, con i varino e Misitano a mettere paura alla difesa Viola. Vannucchi e un pizzico di fortuna salvano però la, che riesce a portare negli spogliatoi un prezioso 0-0.