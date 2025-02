Thesocialpost.it - Cade dalle scale il cantante dei Modà: a rischio la partecipazione a Sanremo 2025

Il Festival diparte con una brutta notizia per Kekko Silvestre. Il frontman deiha subito un infortunio dietro le quinte del Teatro Ariston poco prima delle prove. Secondo quanto emerso in queste ore, al momento non è in grado di partecipare al green carpet che si svolgerà a breve. Fonti vicine all’artista hanno fornito informazioni sui dettagli dell’incidente, ma per ora non si parla di una possibile rinuncia alla kermesse.Leggi anche: “C’è qualcosa nella sua pancia”. Fa un incidente in motorino: quello che scoprono i medici è da brividiDa quanto risulta, Kekko Silvestre non parteciperà alla sfilata sul green carpet. Durante le prove, ilè scivolato. Al momento, non ha ancora effettuato radiografie o esami approfonditi. Tuttavia, dopo essere tornato a casa, ha iniziato a sentire “un forte dolore”.