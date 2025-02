Lapresse.it - BYD lancia ‘Atto 2’: il nuovo B-SUV elettrico è la ‘scelta più intelligente per la città’

Leggi su Lapresse.it

La “scelta piùper la città”. Il produttore cinese Byd hato dalle Ogr di Torino2‘, ilB-Suvche abbina sicurezza, comfort e tecnologia. Il modello misura 4,3 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza e verrà prodotto in quattro colorazioni e due allestimenti, active e boost. Il lancio in Italia sarà accompagnato da una massiccia campagna promozionale, con spot televisivi anche in concomitanza con il Festival di Sanremo. Intanto nelle prossime settimane è in programma, sempre a Torino, un incontro tra il colosso cinese e i fornitori italiani. “Quello che potevo fare era consentire alla componentistica italiana di essere la prima ad aprirsi con la propria competitività e con la propria tecnologia – ha sottolineato Alfredo Altavilla, advisor di Byd per il mercato europeo – L’evento del 20-21 febbraio a Torino speriamo metta in condizioni quanti più fornitori possibili di diventare partner di Byd.