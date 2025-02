Quotidiano.net - Byd incontra 300 fornitori italiani a Torino per produzione veicoli in Europa

Byd incontrerà il 20 e 21 febbraio al Mauto dicirca 300con l'obiettivo di assegnare le forniture per i circa 500milache saranno prodotti innegli stabilimenti in Ungheria, operativo da ottobre 2025, e in Turchia, che sarà inaugurato a marzo 2026. All'incontro saranno presenti l'advisor per l'di Byd Alfredo Altavilla, il responsabile acquisti del gruppo Byd, e un rappresentante del Mimit. "I posti sono quasi esauriti (500 in totale ma ipiù grandi sono presenti in due). Byd è un'azienda verticalizzata, ma con 5 stabilimenti in giro per il mondo hai bisogno dilocali. E le filiere italiane esistenti - dice Altavilla - sono competitive e competenti e lo hanno dimostrato con le forniture alle case auto tedesche. E sono da valorizzare, soprattutto in questa fase in cui sono scariche di volumi.