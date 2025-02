Burocrazia ormai endemica in Italia e si preferisce investire altrove

Leggi su Ildenaro.it

Altri attriti, meno visibili per chi vive nel Paese ma non pertanto di minore importanza di quelli già analizzati ieri, si verificano tutti i giorni, in ordine sparso ma capillarmente, in tutto lo Stivale. Tutti insieme e senza scendere nei particolari, essi sono definiti dall’ Opinione Pubblica, con un tono carico di insoddisfazione,malata. In effetti l’ operatività dell’apparato statale, in tutti i settori dove si esprime, è lento e farraginoso come in poche altre nazioni. Non è un fatto nuovo, tant’è che, nei primi anni ’60, il comico piemontese Erminio Macario allestì uno spettacolo teatrale, di quelli del genere avanspettacolo, cosiddetti Rivista. In esso raccontava appunto di episodi di inadeguatezza della macchina pubblica a stare al passo con il processo di ricostruzione e di industrializzazione che era ancora in corso in