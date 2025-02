Thesocialpost.it - “Buongiorno Dottore”: storia di una telefonata (non troppo seria) tra Putin e Trump

La vicenda internazionale è grave, ma non. Tramite il nostro corrispondente a Washington siamo riusciti, senza nemmeno un software spia israeliano, ad avere il tabulato della conversazione telefonica tra Donalde Vladimir. Il testo seguente ha implicazioni geopolitiche importanti, ma abbiamo deciso di non mettere nessun omissis.Ciao, come stai?Chi sei scusa?Sono Donald, non mi riconosci Vlad?Donald chi? Quello dei panini con il Kit&Kat, ma non ve ne eravate andati dalla Sacra Madre Russia?Ma che dici Vladimirello mio! Sono!Ma chi quello dei Van Halen?Che c’entra quella è Jump, io sono.Ma non vi chiamavate Supertramp una volta quando cantavate Breakfast in America?sta sbagliando..Perché mi chiami?Perché – abbassando la voce – è arrivato Elon.