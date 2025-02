Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern vince e stacca il Leverkusen. L'Eintracht è affetto dalla pareggite

Roma, 9 febbraio 2025 – IlMonaco continua a correre e non si ferma più: contro il Werder Brema, Kompany e i suoi vincono con un netto 3-0 e centrano la settima vittoria consecutiva in campionato. I protagonisti della partita sono sicuramente Kane (autore di una doppietta) e Sané. Grazie a questo successo e allo stop delcontro il Wolfsburg, i bavaresi incrementano il vantaggio in classifica proprio sulla squadra di Xabi Alonso, che ora dista ben otto lunghezze. Per il Bayer, quello di questa giornata è il secondo pareggio nelle ultime tre gare: ora ilè in fuga. Anche l'Francoforte è alle prese con un “periodo X”, con ben tre pareggi nelle ultime tre gare: dopo il 2-2 contro l'Hoffenheim e l'1-1 contro il Wolfsburg, per gli uomini di Toppmoller arriva un altro 1-1 contro il Borussia M'Gladbach: l'resta terzo in classifica, ma il Lipsia accorcia a -3.