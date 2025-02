Movieplayer.it - Buffy: 10 star che devono tutto (o quasi) alla serie tv

Leggi su Movieplayer.it

A partire dstessa Sarah Michelle Gellar, sono davvero parecchi gli interpreti che, in qualche modo,la loro carriera a l'ammazzavampiri più famosa della televisione. 144 episodi per sette stagioni originariamente andate in onda, negli Stati Uniti, fra 10 marzo 1997 e il 20 maggio 2003. In Italia, e fa strano pensarci oggi con la gente che si lamenta se unao un film arriva dalle nostre parti mezza giornata dopo rispetto al nordamerica, ha debuttato su Italia1 l'11 giugno del 2000. Per terminare poi il 1 febbraio del 2005. Impensabile e impossibile, oggi, anche solo ipotizzare una distribuzione di questo tipo. Stiamo parlando, naturalmente, di- L'ammazzavampiri, lascritta da quel Joss Whedon che, negli ultimi anni, è stato drasticamente cancelculturato .