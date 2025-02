Juventusnews24.com - Buffon rivela su Ronaldo: «C’è uno sdoppiamento di personalità quando è CR7 e quando Cristiano. Non ho mai visto nessuno come lui in questo»

di Redazione JuventusNews24su: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve sull’attaccante dell’Al NassrLa leggenda della Juve Gigiha presentato il suo nuovo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” svelando curiosi retroscena. Tra questi ha parlato anche di, suo ex compagno in bianconero.– «è una persona, per chi l’ha vissuto, che se ci entri in confidenza e fuori dalla telecamere è un ragazzo di grande sensibilità. Capisci il difficile percorso che ha attraversato da ragazzo. Poi mette su l’armatura da super uomo per difendersi anche da tutto quello che ha avuto e per far sì che gli altri siano attratti dalla sua figura. C’è unodic’è CR7 ec’è. La qualità dell’uomo mi è piaciuta tanto.