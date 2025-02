Ilnapolista.it - Buffon: «Conte che ha detto che bisogna godersi il viaggio, mi sono chiesto “Ma è lui?”»

Gigi, ex portiere della Juve, è intervenuto durante la trasmissione Domenica Sportiva soffermandosi sull’esperienza dia Napoli:Le parole di«Antoniolo conosco benissimo e mi ha fatto ridere nella conferenza stampa dell’altro giorno. C’era la stampa che lo pressava sul mancato arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia.come risposta invita tutti ad apprezzare quanto è stato fatto da questa squadra e a godere del. Io a quel punto con le mani in faccia non credevo chedicesse quelle cose. “Ma è?” mi. Impossibile chesi goda il, in mente ha l’obiettivo e lo vive con le pene dell’inferno. Peròin quel momento voleva rassenerare l’ambiente, predicando calma perché poi Napoli è una città non semplice da gestire. Per cui io che lo conosco so cosa sta provando.