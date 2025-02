Quotidiano.net - Brighenti (AESS): "Senza città nessuna transizione energetica sarà possibile"

Leggi su Quotidiano.net

NEL FUTURO ledovranno essere accoglienti e sostenibili, dal punto di vista dell’energia, ma anche delle comunità. "", sottolinea Benedetta(nella foto in basso), presidente, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile e vicepresidente europea FEDARENE. "Lanon è solo una sfida globale, ma un processo che si costruisce soprattutto a livello locale,per. La riqualificazione, lo sviluppo delle infrastrutture e l’accelerazione verso un sistema energetico più sostenibile passano inevitabilmente dagli ecosistemi urbani", spiega. D’altra parte "lesono il cuore del cambiamento, luoghi dove si concentra la domanda di energia e si giocano le partite decisive per la decarbonizzazione attraverso offerte e modelli innovativi.