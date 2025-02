Bravo Step Emma Marrone in platea applaude l’ex fidanzato Stefano De Martino La dolce dedica social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’amore può finire, ma il bene rimane. È il caso diDeed, che in passato sono stati una coppia e oggi sono due adulti che continuano a stimarsi e gioire dei reciproci successi. Lo dimostra quanto avvenuto nelle scorse sere, quando la cantante era tra il pubblico che ha applaudito il conduttore di Affari tuoi, in scena al teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo “Meglio stasera”.Seduta inha condiviso tra le stories di Instagram un video in cuicanta un medley di “Balla Balla” di Lucio Dalla e “La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori. “Un giocatore lo vedi dal coraggio,” scrive la cantante salentina, citando proprio il brano di De Gregori e taggando, con tanto di cuoricino,Desi sono conosciuti ad Amici nel 2009.