Bracciante agricolo di 46 anni intossicato al lavoro | gamba amputata al Goretti E’ in fin di vita

Un lavoratoredi 46, di origine indiana, lotta per laall’ospedale Santa Mariadi Latina, dove è ricoverato da giorni in condizioni critiche. L’uomo ha subito l’amputazione di unae rischia ora di perdere anche gli altri arti, a causa di una grave intossicazione avvenuta in circostanze ancora da chiarire.Secondo le prime informazioni, l’intossicazione potrebbe essere riconducibile al contatto prolungato con prodotti chimici utilizzati nei campi, senza le adeguate misure di protezione. Tuttavia, gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire l’accaduto per accertare eventuali responsabilità.L’appello della Cgil: «Serve più controllo per fermare lo sfruttamento»Di fronte alla gravità della vicenda, la Cgil del Lazio ha espresso la propria vicinanza al lavoratore e ha chiesto che venga fatta piena luce sulle cause dell’intossicazione.