Laolimpica (o aspirante tale) si rifà il look con, la federazione internazionale che punta a riunire il mondo del pugilato con l’obiettivo di permettere alla nobile arte di rientrare in extremis nel programma di Los. La strada è lunga e tortuosa, ma gli ultimi mesi hanno portato buone notizie all’organismo che ha preso il posto dell’IBA, la storica federazione che ha governato laper più di 70 anni, fino all’esclusione dal movimento olimpico sancita nel 2023. Il torneo di pugilato a Parigi 2024 è stato organizzato dal Cio, che non farà lo stesso nel. Il messaggio è stato chiaro: le federazioni dovranno riunirsi attorno ad un nuovo organismo mondiale, altrimenti a Loslanon ci sarà. La candidata per assumere questo incarico è, che ha visto crescere il numero difino ad un totale di 72 paesi (l’Italia ufficializzò la sua adesione durante i Giochi).