Universalmovies.it - Box Office ITALIA | 10 giorni con i suoi vince il weekend

Leggi su Universalmovies.it

La commedia made in Italy 10con iha vinto nuovamente il Boxneldal 6 al 9 febbraio, povero di grandi emozioni.In attesa dell’approdo in sala di un possibile catalizzatore di attenzione come Captain America: Brave New World, il botteghino nazionale ha confermato in testa la commedia all’na dal titolo 10con i, ma anche piccoli segnali di crescita rispetto allo stessodel 2024. A tal proposito, dai dati di Cineguru si eche l’incasso complessivo del Boxin questoè stato 6,61 milioni di euro, con un +18,43% rispetto all’anno precedente.BoxUSA Gli Incassi del10con iha portato a casa un nuovo incasso da 722 mila euro, registrando un calo limitato del 33%, ed un totale positivo di 3,91 milioni dal giorno del suo esordio.