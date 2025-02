Borse cinesi in rialzo con i contro dazi di Pechino su beni Usa | Shanghai +056%

Quotidiano.net - Borse cinesi in rialzo con i contro dazi di Pechino su beni Usa: Shanghai +0,56%

Lechiudono la seduta in territorio positivo nel giorno dell'entrata in vigore deidiall'import diUsa: l'indice Composite disale dello 0,56%, a 3.322,17 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,08%, a quota 2.017,81. Donald Trump a inizio mese su tutte le importazioni verso gli Usa dimade in China,ha risposto con varie azioni tra cui quelle tariffarie efficaci da oggi con aliquote del 15% su carbone e gas naturale liquefatto a stelle e strisce, nonché del 10% aggiuntivo su petrolio, attrezzature agricole e alcuni veicoli di grossa cilindrata Usa, efficaci da oggi. Le misure del tycoon colpiscono circa 450 miliardi di dollari di, mentre quelle mandarine un totale di 20 miliardi di esportazioni americane.