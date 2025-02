Borsa | Milano parte cauta +018% e poi accelera con Tim +2%

Quotidiano.net - Borsa: Milano parte cauta (+0,18%) e poi accelera con Tim +2%

Leggi su Quotidiano.net

Piazza Affari apre, con il Ftse Mib che in avvio segna un rialzo dello 0,18% a quota 37.121, poie di nuovo frena. La volatilità è alta e il listino, tutto in altalena in queste prime battute di scambi, non ha ancora mostrato il vero volto della seduta. Sugli scudi si portano Iveco (+4%) e Tim (+2%) insieme a Stellantis (+0,8%) mentre in fondo al listino scivolano Bper (-1,4%), Popolare Sondrio (-0,4%) e Banco Bpm (-0,6%).