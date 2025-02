Noinotizie.it - Borsa internazionale del turismo: appuntamento strategico per la Puglia Ieri la visita della ministra allo stand durante la presentazione di Alberobello-Pietramadre a capitale italiana della cultura 2027

Le candidate pugliesi al titolo disono tre: anche Brindisi e Gallipoli.Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione:Grande fermento nelloRegionealladel(BIT) di Milano che,mattina, ha preso il via con una notevole e qualificata affluenza istituzionale.“Anche quest’anno inauguriamo il nostro calendario fstico con la BIT 2025 a Milano, unche porta grande fermento e partecipazione al padiglionenostra– ha detto l’assessore alRegioneGianfranco Lopane – . Le conferenze stampa dei territori sono già in corso da tempo, animando il dibattito con una straordinaria ricchezza di progetti che prenderanno vita nel corso dell’anno”. “Parallelamente, abbiamo avviato le attività B2B, con oltre 70 operatori impegnati nello sviluppo di nuove opportunità commerciali, nel confronto diretto con i buyer e nella programmazione strategica di un 2025 che si preannuncia cruciale per consolidare le straordinarie performance di crescita registrate dallanegli ultimi anni – ha proseguito l’assessore regionale alGianfranco Lopane – .