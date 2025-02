Bergamonews.it - BopoMusica: l’ex bocciofila di Ponteranica torna a ospitare concerti

Leggi su Bergamonews.it

. Lo spazio comunale diha rappresentato per anni un punto di riferimento per musicisti e appassionati di musica, grazie ai numerosidal vivo proposti nelle passate gestioni. Nel tempo, è diventato un luogo di ritrovo e ascolto, un centro nevralgico della cultura musicale del territorio.Oggi, Bopoa respirare musica grazie alla nuova gestione delle Cooperative “Alchimia” e “Lavorare Insieme”. Per rendere lo spazio nuovamente idoneo aeventi dal vivo, durante la chiusura invernale, sono stati realizzati interventi per l’installazione di un nuovo impianto audio e di una pannellatura per l’assorbimento acustico.A partire da febbraio 2025, ogni due mercoledì al mese, alcuni dei migliori progetti musicali del territorio saliranno sul palco del, con un’attenzione particolare alla musica popolare bergamasca e alle sue tradizioni.