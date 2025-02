Tvplay.it - Boom Milan, arriva la stella: un vero fenomeno in Serie A

Gran colpo per i rossoneri, si pensa alla strategia per portarlo nel nostro campionato.La bella vittoria delin Coppa Italia contro la Roma, seguita da quella contro l’Empoli in campionato, è la dimostrazione che qualcosa è cambiato nello spogliatoio rossonero.la: uninA (LaPresse) tvplay.itIl 3-1 ai giallorossi, e il 2-0 all’Empoli nonostante le difficoltà, hanno messo in evidenza le mosse di mercato della dirigenzaista, che si è mossa bene nel mese di gennaio. E i dati parlano chiaro. Gli arrivi di Walker, di Gimenez e di Joao Felix hanno condizionato in modo clamoroso le due partite giocate finora. Prima in Coppa Italia, con l’assist del messicano per il portoghese, e poi il campionato con la prima rete proprio del messicano. Subentrato ad Abraham nel secondo tempo, Gimenez ha imposto il suo gioco siglando la rete del vantaggio rossonero, poi suggellato dal raddoppio di Leao.