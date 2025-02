Quotidiano.net - Boom del coaching aziendale. In Italia investimenti +47%

NEL 2025 inaumenteranno del 47% gliin. Un vero e proprioin arrivo per uno strumento in grado di guidare le imprese verso l’innovazione, il benessere organizzativo e la competitività, che però nel nostro Paese risulta ancora sottoutilizzato. È quanto rivela l’indagine condotta da Icfe Format Research, secondo cui nel 2024 le impresene si sono trovate di fronte a due priorità: aumentare la produttività per competere sui mercati internazionali e migliorare il benessere interno per attrarre e trattenere i talenti. Ilrisponde a entrambe queste esigenze, ma solo il 20% delle imprese dichiara di conoscerlo in modo approfondito, mentre il 44% non ne ha alcuna familiarità e il 36% ne ha solo sentito parlare. Molte percepiscono ilcome uno strumento limitato alla motivazione del personale (23,3%) o al miglioramento del clima(26,4%).