Bonus Tiroide cosa è a chi spetta e come richiederlo fino a 550 Euro al mese

Non tutti lo sanno, ma esiste un, rivolto a tutte quelle persone (e sono sempre di più) che soffrono dei quattro disturbi della, ovvero: carcinomii; gozzo; ipotiroidismo; ipertiroidismo. Per ottenere l’indennità, bisogna sostenere e superare una visita dalla Commissione medica dell’Inps e avere così il certificato medico che attesti una delle patologie sopracitate. Qualora l’invalidità civile venisse riconosciuta, l’assegno mensile può variare da un minimo di 286(un’invalidità minimale del 74% ad una massima del 99%) ad un massimo di 550(per coloro che hanno bisogno di continua assistenza e non sono autonomi, nella quotidianità, da soli, un’invalidità del 100%). Il requisito per poter richiedere il2025 INPS è dunque: percentuale di invalidità superiore al 74%, con certificazione che attesti uno dei quattro disturbi dellacausa.