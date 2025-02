Lanazione.it - Bonus tiroide 2025, a chi spetta e come fare domanda

Firenze, 10 febbraio– Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo delle patologie legate alla, in particolare tra le donne. In Toscana, nel 2023, sono stati oltre 8.300 i pazienti ricoverati per malattie delle ghiandole endocrine e del metabolismo, di cui circa 5.100 donne. Tra il 2019 e il 2021, la regione ha registrato 112 decessi a causa di tumori alla. Per supportare le persone affette da queste patologie, l'Inps ha previsto un sostegno economico destinato a chi presenta un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%. Chi può accedere alL'accesso a questo contributo non è automatico, ma subordinato alla valutazione di una commissione medica. Il, che è in realtà un assegno di invalidità, può essere richiesto da chi ha ricevuto una diagnosi certificata di una delle seguenti condizioni: Carcinomao; Gozzo; Ipotiroidismo; Ipertiroidismo.