Bonus nascite 2025 da 1.000 euro: domande ancora in stand by. Mancano le istruzioni

A fronte di molte richieste giunte alla redazione di LeggiOggi, è bene precisare subito che al momento non è possibile inoltrare leper il, erogato tramite la nuova Carta nuovi nati da 1.000. La Legge di Bilancioha introdotto ildi 1.000, che può essere richiesto tramite la carta nuovi nati. Tuttavia, al momento non èpossibile presentare la domanda perché manca il decreto attuativo e l’INPS non hafornito leoperative per la presentazione delle.Per accedere al, è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE annuo non superiore a 40.000, calcolato al netto dell’assegno unico universale per i figli a carico. Il contributo è erogato dall’INPS su domanda dell’interessato e spetta ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini UE con diritto di soggiorno e ai cittadini extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di permesso unico lavoro.