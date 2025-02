Leggioggi.it - Bonus Cultura e Merito fino a 1.000 euro: come richiederlo entro il 30 giugno

Leggi su Leggioggi.it

il 302025 è possibile richiedere online iper un valore complessivo di 1.000spendibili per iniziativeli. Entrambi i, disciplinati dal Decreto ministeriale 225 del 29 dicembre 2023 e utilizzabili presso gli esercizi convenzionati, hanno l’obiettivo di promuovere latra le giovani generazioni. Trattasi, tuttavia, di due iniziative distinte.La CartaGiovani è riservata ai giovani residenti in Italia (se richiesto, con permesso di soggiorno valido) che abbiano compiuto i 18 anni nell’anno precedente all’iniziativa, appartenenti a nuclei familiari con ISEEa 35 mila. La Carta delè invece dedicata ai giovani residenti in Italia e, ove previsto, con permesso di soggiorno valido, i quali abbiano conseguitoi 19 anni di età il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di II grado del sistema di istruzione, con votazione di almeno 100 centesimi.