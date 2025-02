Ilfattoquotidiano.it - Bonus bici, tornano gli incentivi regionali per i modelli elettrici e non. Ecco come usufruirne

Ogni anno ha l’incentivo che si merita. Nel caso del, poi, è una maniera intelligente per promuovere una mobilità sostenibile davvero, nelle città dove leclette hanno un reale potenziale di fare la differenza. Il tutto per famiglie, pendolari e/o residenti in aree urbane.Ogni regione stanzierà la sua cifra, e la prima a varare il suo bando per un valore di 2.655.000 euro è stata l’Emilia Romagna che ha coinvolto 207 comuni, il tutto valido fino al 15 luglio per l’acquisto di nuoveclette, tradizionali, e-bike e cargo-bike con un contributo fino al 50% del prezzo della, con un tetto di 500 euro per quelle tradizionali e di 1.000 euro per quelle elettriche o cargo-bike. Ma i criteri e le date sono ancora in fase di definizione in alcune regioni, e probabilmente varieranno in maniera consistente.