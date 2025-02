Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Tper lancia 137 bus a idrogeno

, 10 febbraio 2025 – Parte l’era dell’per. In servizio dalla prossima primavera ci saranno dodici mezzi, i primi bus a celle a combustibile acquistati con fondi Pnrr. Entro l’anno prossimo ne circoleranno in tutto 137: 127 ae dieci a Ferrara. La prima fornitura è stata aggiudicata a Solaris Italia che, in mattinata in piazza Maggiore, ha presentato il primo veicolo Urbino 12 hydrogen. Come funziona il bus aIl bus trae combustibile da cinque serbatoi posizionati sul tetto del veicolo, consentendo una percorrenza superiore a 350 chilometri orari con un singolo pieno. Sul piano ecologico, è interamente a emissioni zero. L’investimento per i bus aTali bus saranno di due tipi: a tre o due porte, utilizzabili sia su linee urbane che extraurbane.