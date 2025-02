Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ruba passaporto in Piazzola: arrestato

, 10 febbraio 2025 –unin, sorpreso dalla polizia locale, finisce in carcere per un precedente ordine di carcerazione. È quanto successo venerdì scorso intorno alle 18 al mercato della, quando gli agenti del reparto sicurezza urbana hanno fermato un uomo mentre sottraeva ilad una donna intenta a guardare la merce esposta su di una bancarella. Subito bloccato dagli operatori, ilè stato riconsegnato immediatamente alla legittima proprietaria. Accompagnato negli uffici per l’identificazione, l’uomo è stato denunciato per furto con destrezza e porto di grimaldelli per alcuni arnesi da scasso che aveva con sé. Non solo, dagli accertamenti è emerso che la persona fermata risultava ricercata per l'esecuzione di un ordine carcerazione di due mesi e 28 giorni a fronte di una pregressa condanna.