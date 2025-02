Ilrestodelcarlino.it - Bollette dell’acqua a Pesaro: perché paghiamo di più

, 1 febbraio 2025 – Aumentare lein piena campagna elettorale per le amministrative è una di quelle cose che non si fa, sempre che non si voglia correre il rischio di consegnare la vittoria agli avversari. Il rincaro dellepoteva, anzi doveva, attendere. E così è stato. Nel mare magnum delle cose dette e scritte intorno agli aumenti tariffari approvati dall’Aato a ottobre 2024 c’è un aspetto, tutto cronologico, che più volte è stato accennato tra le righe in queste settimane, ma che è giusto mettere meglio in evidenza. E cioè che gli aumenti avrebbero dovuto essere varati entro il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, e cioè entro il 15 marzo 2024. Entro il 30 aprile, inoltre, l’Aato avrebbe dovuto anche approvare il piano degli interventi, il piano economico finanziario, l’atto deliberativo di predisposizione tariffaria e l’aggiornamento dei dati necessari ad Arera.