Bolelli-Vavassori, trionfo al quadrato. Doppio azzurro padrone a Rotterdam

Mattia Bellucci è la nuova, elettrizzante novità dell’Italtennis, con la semifinale araggiunta grazie a estro e a una nuova illuminata mentalità in campo. Simonee Andreasono invece già una certezza, e in Olanda rimediano stupendamente col loroina quel titolo che il lombardo aveva mancato di poco in singolare (il titolo è andato ieri a Carlos Alcaraz, che ha piegato Alex De Minaur 6-4, 3-6, 6-2 e ha conquistato il suo primo ’indoor’). La nostra coppia è probabilmente la migliore al mondo, in questo momento, sul cemento. Ieri, in finale, Simone e ’Wave’ hanno avuto la meglio sul belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski col punteggio di 2-6, 6-4, 10-6. E’ il secondo titolo per loro in questo 2025, doppo quello di Adelaide, e la statistica ’monstre’ che i nostri possono vantare è quella relativa ai tie-break: hanno infatti vinto quindici degli ultimi sedici giochi decisivi.