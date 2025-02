Ilgiorno.it - Boato allo sportello Atm. Ora si cerca la banda fuggita con il bottino

Leggi su Ilgiorno.it

Un paio di settimane fa era stato il turno del bancomat di Vermezzo con Zelo: nella notte tra venerdì e sabato ad essere preso d’assalto è stato invece quello di Gudo Visconti, in via Vittorio Emanuele. I ladri si sono palesati intorno alle 3 del mattino. A quanto pare le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un gruppo di cinque persone giungere sul posto a bordo di un’auto risultata poi rubata. Utilizzando una carica esplosiva, i ladri hanno divelto loAtm del Monte dei Paschi e si sono pointanati rapidamente con la cassa mentre i residenti allertavano le forze dell’ordine. Quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare quando accaduto e iniziare le indagini a partire dalle immagini della videosorveglianza.