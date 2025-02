Parmatoday.it - Blitz nella notte contro le auto parcheggiate: finestrini infranti e furti

Nel corso della nottata tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio si sono verificati episodi di vandalismo e furto a bordo di alcunein diverse zone della città, da via Magnani a via Imperia. La situazione più gravevia del quartiere San Leonardo, tra via Micheli e via Felice.