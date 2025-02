Primacampania.it - Blitz anticamorra a Pomigliano: minorenni arruolati dal clan Cipolletta, 4 arresti

D’ARCO – Quattrosono stati arrestati e trasferiti in istituto penale per(IPM) nell’ambito dell’inchiesta sul, organizzazione di stampo camorristico operante ad’Arco e nei territori limitrofi. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale per idi Napoli, accogliendo la richiesta della Procura minorile, sulla base delle indagini svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Napoli.Le complesse indagini hanno evidenziato il coinvolgimento diretto di uno dei minori come affiliato al, mentre gli altri tre sarebbero stati impiegati per agevolarne le attività criminali. Nonostante la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, i gravi indizi raccolti hanno portato all’emissione delle misure cautelari.